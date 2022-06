Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch - Mit 1,8 Promille falsche Fahrspur benutzt

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife ein Kia auf, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die L 723 zwischen Wiesloch in Richtung Rauenberg fuhr. Im weiteren Verlauf konnten zudem Schlangenlinien in der Fahrweise festgestellt werden, weshalb die Fahrzeugführerin durch die Beamten kontrolliert wurde. Bereits zu Beginn kam aus dem Fahrzeuginneren ein deutlicher Alkoholgeruch, der sich beim anschließenden Test auch mit einem Wert von 1,8 Promille bestätigte. Die Frau musste zur Blutprobe mit in das Polizeirevier kommen und musste dort ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel belassen. Auf sie kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell