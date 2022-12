Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in der Neckarhalle in Villingen-Schwenningen

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

//Gemeinsames Benefizkonzert der Hochschule Furtwangen, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen und Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.//

Sehr geehrte Damen und Herren,

am kommenden Donnerstag, 15. Dezember 2022, findet ab 19:30 Uhr ein Benefizkonzert in der Schwenninger Neckarhalle statt. Hierzu laden wir auch Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich ein.

Im Rahmen der ganzjährigen Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Villingen-Schwenningen wurde durch eine Gemeinschaftskooperation der drei in der Stadt ansässigen Hochschulen ein Benefizkonzert in der Schwenninger Neckarhalle organisiert. Die Hochschulen freuen sich, dass das Landespolizeiorchester für ein Konzert der besonderen Art gewonnen werden konnte. Das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Professor Stefan R. Halder hat auch hier im Schwarzwald-Baar-Kreis eine begeisterte Fangemeinde. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals und Sendungen in Funk und Fernsehen.

Der Eintritt ist frei. Die Hochschulen freuen sich aber über Spenden zugunsten der Feldner Mühle e. V., einer wohltätigen Einrichtung in der Doppelstadt. Der Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Feldner Mühle e. V wurde 1986 in Villingen-Schwenningen gegründet. Seit mehr als 35 Jahren macht sie sich zur Aufgabe, Eltern und Angehörige von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen und zu entlasten und für besondere Kinder ein besonderer Ort zu sein. Menschen mit Handicap und ihre Familie benötigen die Hilfe anderer; hierfür macht sich die Feldner Mühle stark!

Die Teilnahme am Benefizkonzert ist ohne Voranmeldung möglich.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell