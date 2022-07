POL-BOR: Gronau - Jugendlicher kommt mit Pkw aus der Kurve

Ahaus (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus-Wessum einen Bagger. Die Täter warfen eine Scheibe an dem Fahrzeug ein, das in der Nähe der Kreuzung Blumenstraße/Martinistraße stand. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 01.07.2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 03.07.2022, 18.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

