Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trickdiebstahl auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Bargeld haben Unbekannte einem Mann in Bocholt entwendet. Der 74-Jährige parkte seinen Pkw am vergangenen Sonntag, 3. Juli 2022, gegen 17 Uhr auf dem Liebfrauenplatz, um Geld von der Bank abzuheben. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Mädchen und eine ihm ebenfalls unbekannte Frau an und baten ihn um etwas Geld. Die zwei Mädchen folgten ihm in die Bank, als er das Geld holte. Nachdem er ihnen fünf Euro gab, verwickelten sie ihn in ein Gespräch. Erst als er schließlich alleine in seinem Pkw saß, bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Die Tatverdächtigen waren zu dem Zeitpunkt bereits verschwunden. Der Geschädigte beschrieb die Mädchen wie folgt: circa 7 bis 8 Jahre alt, circa 1,40 Meter groß, schlank, dunkle lange Haare. Beide sprachen hochdeutsch und trugen sommerliche Kleidung. Die erwachsene Frau wurde als circa 25 Jahre alt beschrieben, sie trug ein Kopftuch und hatte laut Aussage des Geschädigten ebenso wie die beiden Mädchen ein südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild. Sie sprach nur gebrochen deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor den ebenso dreisten wie geschickten Dieben. Diese nutzen die unterschiedlichsten Möglichkeiten aus, um ihre Opfer abzulenken und zu bestehlen. Der beste Schutz ist und bleibt es, seine Wertsachen sicher zu verwahren und nicht aus den Augen zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell