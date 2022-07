Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrradfahrer fährt nach Unfall weiter

Rhede (ots)

Am Samstag, dem 02.07.2022, bog ein noch unbekannter Fahrradfahrer gegen 13.0o Uhr vom Heideweg auf die Straße Am Hüning ab, wobei es zur Kollision mit dem Pkw eines 44 Jahre alten Mannes aus Rhede kam. Der Radfahrer gab gegenüber dem Autofahrer an, dass es ihm gut ginge und fuhr dann in Richtung Freibad davon, obwohl an dem Pkw ein Schaden entstanden war. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 190 bis 195 cm groß, 15 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einer grünen "Tarnjacke" und einem Basecap. Er fuhr ein dunkelblaues Trekkingbike. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

