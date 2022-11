Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Amtseinführung des Leiters des Institusbereichs Ausbildung Herrenberg, Kriminaldirektor Martin Rathgeb

Villingen-Schwenningen/Herrenberg (ots)

Am Donnerstag, 01.12.2022 findet um 13:00 Uhr die Amtseinführung des Leiters des Institutsbereichs Ausbildung Herrenberg der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Kriminaldirektor Martin Rathgeb statt. Präsident Martin Schatz sowie weitere hochrangige Führungskräfte der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg werden bei der Amtseinführung anwesend sein.

Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des Institutsbereichs (Am Fichtenberg 1, 71083 Herrenberg) in der dortigen Aula statt. Aus diesem Grund laden wir sie, liebe Pressevertreter, zu dieser Veranstaltung herzlich ein, bitten jedoch um Anmeldung unter villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de, so dass der Prozess an der Pforte beschleunigt werden kann.

