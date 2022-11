POL-HfPolBW: Vereidigung von 155 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich sie zur feierlichen Vereidigung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Standort Wertheim ein.

Am Donnerstag, 24.11.2022 findet um 10:00 Uhr die feierliche Vereidigung von 155 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern für den mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst am Institutsbereich Ausbildung Wertheim (John-F.-Kennedy-Straße 30, 97877 Wertheim) statt. Es werden zahlreiche Gäste aus der Region um Wertheim, aber auch von landesweiter Bedeutung erwartet. Ebenfalls wird die Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz anwesend sein. Nähere Informationen halten wir an der Veranstaltung für Sie bereit.

Ich bitte möglichst um rechtzeitige Anmeldung an villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de, so dass wir die Abläufe reibungslos planen können.

