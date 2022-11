Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Autorenlesung mit Jochen Frech an der Hochschule für Polizei

Villingen-Schwenningen (ots)

Der ehemalige Angehörige des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Baden-Württemberg und mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreiche Buchautor, Jochen Frech, erzählt in seinem packenden Thriller die Geschichte des mittelmäßig erfolgreichen Surfprofis Lex, der sich gerade auf dem Rückweg von einem Wettbewerb befindet. Plötzlich streikt sein gelber Bulli, der ihn schon jahrelang begleitet. Notdürftig repariert, setzt er seine Fahrt fort, als bei einem Tankstopp plötzlich seine Beifahrertür aufgerissen wird. Die wortgewandte und hübsche Marie bittet ihn, sie ein Stück mitzunehmen. Lex ahnt noch nicht, wen er sich da ins Auto geholt hat. Erst als es zu spät ist und Lex sich zusammen mit Marie auf einem Fahndungsfoto von Interpol wiederfindet, enthüllt sie ihre wahre Identität. Die Liechtensteinerin hat aus einer Bank einen USB-Stick mit den Namen von 30.000 Steuersündern geklaut und will diese nun erpressen. Lex hat keine Wahl: Gemeinsam mit Marie flieht er quer über den Globus, immer auf der Flucht vor Polizisten und brutalen Gangstern. Die öffentliche Autorenlesung findet am Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 19:00 Uhr an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen statt. Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

