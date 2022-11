BPOLI-KA: Regionalexpress entgleist

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (10. November) hat ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof Karlsruhe unbefugt die Gleise überquert. Ihn erwartet nun ein Bußgeld. Gegen 00:30 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei den Mann beim Überqueren der Gleise 2 und 3 beobachten. Folglich sprachen die Beamten den 24-Jährigen an und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. ...

