POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am 23.06.2022, gegen 17.40 Uhr, kam es in der Innenstadt von Friedland zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 48-jähriger deutscher Fußgänger war derart in ein Gespräch mit einer anderen Person vertieft, dass er beim Überqueren der Riemannstraße, in den von links kommenden vorfahrtsberechtigten PKW lief. Dadurch wurde der Fußgänger im Beinbereich verletzt und zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am beteiligten PKW entstand kein Schaden.

