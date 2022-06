Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 273 (LK Mecklenburgische Seeplatte)

PR Malchin (ots)

Am 22.06.2022, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der L 273, auf Höhe der Abfahrt Ivenack, zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem VW Transporter die L 273 aus Richtung Stavenhagen kommend in Richtung Altentreptow. Der 23-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi wollte mit seinem Fahrzeug aus Richtung Ivenack kommend in Richtung Wackerow fahren. An der Kreuzung der L 273 beachtete er aus bislang ungeklärter Ursache nicht die Vorfahrt des Transporters, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Mitsubishi und sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Fahrerin des Transporters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

