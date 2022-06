Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit hohem Sachschaden zwischen Bus und Pkw in Groß Methling

Demmin (ots)

Am 21.06.2022 kam es gegen 14:35 Uhr in der Ortschaft Groß Methling zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus (KOM) und einem Pkw. In einer engen, schlecht einzusehenden Rechtskurve kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss prallte der Pkw vom Bus ab, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gartenzaun. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer des Busses (KOM), sowie der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit waren. Sie wurden in eigener Zuständigkeit geborgen und abtransportiert. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.100,00 EUR geschätzt. Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

