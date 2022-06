POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Mädchen

Ueckermünde/Pasewalk (ots) - Am 21.06.2022 gegen 15:25 Uhr ereignete sich in der Blumenthaler Str. Ausbau in Torgelow ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger deutscher Motorradfahrer einer Honda wollte den vor ihm fahrenden PKW Hyundai überholen, obwohl dieser bereits seinen Abbiegevorgang nach links begonnen hatte. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der sowohl der Motorradfahrer als auch die ...

mehr