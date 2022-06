Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Rettungseinsatz im Rhein

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen 19.06.2022 gegen 18:00 Uhr begab sich eine weibliche Person im Bereich der Parkinsel am dortigen Kiesstrand bis zur Hüfte in den Rhein. Aufgrund der dortigen Strömungsverhältnisse wurde sie in den Rhein gezogen und befand sich dadurch in einer lebensbedrohlichen Situation. Durch Passanten konnte die Frau an Land gebracht und dort notärztlich versorgt werden. Zur Kontrolle wurde sie in ein Krankhaus verbracht.

Aus diesem Anlass weist die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz erneut auf die Gefahren des Schwimmens in Fließgewässern hin. Vermeintlich harmlose Abkühlungsversuche können gefahrenträchtig sein und sollten unbedingt vermieden werden.

Mehr Informationen über Gefahren- und Verhaltenshinweise beim Schwimmen in Flüssen finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://s.rlp.de/Ub76C

