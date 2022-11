Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bandendiebstahl in der S-Bahn - Die Bundespolizei rät zur Vorsicht

Karlsruhe (ots)

Donnerstagabend (3. November) haben zwei algerische und ein marokkanischer Staatsbürger gemeinschaftlich zwei Reisende in der S3 bestohlen. Die Tatverdächtigen nutzten hierbei einen Trick zur Ablenkung der Geschädigten.

Gegen 20:45 Uhr befanden sich die 16-, 18-, und 24-jährigen Tatverdächtigen in der S3 auf dem Weg von Heidelberg nach Karlsruhe. Hierbei lenkten sie zwei Reisende ab, indem sie diesen alkoholische Getränke anboten. Unvermittelt umarmte einer der Tatverdächtigen die Geschädigten und griff hierbei in deren mitgeführte Taschen und Hosentaschen. Ein Geschädigter bemerkte die dreiste Masche und konnte sein Smartphone durch Zuhalten der Hosentasche sichern. Ein weiterer Geschädigter bemerkte den Diebstahl einer Monatskarte und eines Dokumentes erst beim Halt am Karlsruher Hauptbahnhof. Die Reisenden verfolgten die drei Tatverdächtigen und konnten das Diebesgut teilweise zerstört wiederfinden. Hier alarmierten sie die Bundespolizei.

Die Beamten trafen alle beteiligten Personen vor Ort an. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bandendiebstahls, versuchtem Diebstahl sowie Sachbeschädigung.

Die Bundespolizei rät in diesem Zusammenhang dazu, Wertgegenstände immer körpernah, am besten unter der Oberbekleidung zu tragen. Bei auffälligem Verhalten von Personen, die sich in Gruppen bewegen und zeitgleich in persönliche Distanzbereiche eindringen, wird zur besonderen Achtsamkeit geraten. Tätergruppierungen agieren häufig arbeitsteilig und lenken ihre Opfer vor der eigentlichen Tatbegehung mittels verschiedener Tricks ab. Nähere Informationen, um sich vor Diebstählen zu schützen, finden Sie unter www.bundespolizei.de.

