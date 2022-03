Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (03.03.2022, 16:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall mit zwei Verletzten und einem hohen Sachschaden. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem BMW von einem Parkplatz am Dycker Feld an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 33-Jährigen, der in Richtung Gräfrath fuhr. Der 33-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. (sw)

