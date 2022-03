Polizei Wuppertal

POL-W: RS Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwochabend (02.03.2022, 21:30 Uhr) kam es in der Kipperstraße in Remscheid zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner, der sich nicht in seiner Wohnung aufhielt, konnte mehrere Täter über eine installierte Überwachungskamera bei der Tatausführung beobachten und die Polizei informieren. Noch in Tatortnähe konnte ein Verdächtiger von der Polizei festgenommen werden. Der 41-Jährige führte Gegenstände mit sich, die nach ersten Erkenntnissen aus der zuvor gewaltsam geöffneten Wohnung stammen dürften. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der polizeibekannte Mann einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern an. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell