Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Straßenhaus (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus zu zahlreichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr stellten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Flammersfelder Straße in Asbach bei einem Radfahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei einer Durchsuchung der Person konnte ein Joint sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. In der Nacht zu Montag, gegen 00:57 Uhr, wurden zwei Frauen am Schützenhaus in Hausen (Wied) kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten starken Cannabisgeruch fest. Zudem konnte ein angerauchter Joint hinter einem mitgeführten Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Eine anschließende Durchsuchung des mitgeführten Pkw führte zum Auffinden einer weiteren geringen Menge Betäubungsmitteln.

Gleich zweimal fiel ein 34jähriger Mann aus Dierdorf den Beamten der Polizei Straßenhaus auf. Am Sonntag wurde er im Bereich der Neuwieder Straße in Dierdorf gegen 22:43 Uhr durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen. Hierbei händigte er einen rauchfertigen Joint aus. Am darauffolgenden Montag, zur fast selben Uhrzeit, gegen 22:50 Uhr, wurde der Beschuldigte durch zwei Beamte in der Johanniterstraße in Dierdorf festgestellt. Bei Erblicken des Streifenwagens rannte der 34Jährige unvermittelt in Richtung Innenstadt davon. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Die Beamten stellten mehrere Behältnisse mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln und eine geringe Menge Amfetamin sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell