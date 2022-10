POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf L252 zwischen Unkel und Bruchhausen

Neuwied (ots) - In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmittag wurde die fest montierte Werkzeugkiste eines am Ringmarkt/Raiffeisenring geparkten Pritschenwagen aufgebrochen und Werkzeug in Höhe von 15.000 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Ringmarkt, insbesondere in der Freitagnacht, bitte an die Polizeiinspektion Neuwied! Rückfragen ...

