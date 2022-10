Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl von hochwertigem Werkzeug aus geparktem Arbeitsfahrzeug

Neuwied (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmittag wurde die fest montierte Werkzeugkiste eines am Ringmarkt/Raiffeisenring geparkten Pritschenwagen aufgebrochen und Werkzeug in Höhe von 15.000 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Ringmarkt, insbesondere in der Freitagnacht, bitte an die Polizeiinspektion Neuwied!

