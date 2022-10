POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 2,13 Promille

Buchholz (ots) - Durch Beamte der Polizei Straßenhaus wurde am 01.10.2022 gegen 17:00 Uhr eine Personenkontrolle im Bereich der Grundschule in Buchholz vorgenommen. Hier konnte bei einem Jugendlichen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird gegen den jungen Mann eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

