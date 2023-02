PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mobile Tankanlage von Baustelle gestohlen +++ Fahrzeug am Yachthafen aufgebrochen +++ Grüner Pritschenwagen nach Unfallflucht gesucht +++ Pkw vor Klinik angefahren +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Mobile Tankanlage von Baustelle gestohlen, Eltville-Martinsthal, Heimatstraße, Mittwoch, 15.02.2023, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 07:00 Uhr

(fh)Von einer Baustelle im Eltviller Ortsteil Martinsthal wurde in der Nacht zum Donnerstag eine mobile Tankanlage gestohlen. In der besagten Nacht stand die mit über 100 Litern Diesel gefüllte Anlage auf dem Baustellengelände in der Heimatstraße. Der oder die Täter näherten sich der Baustelle und entwendeten unbemerkt den Tank mit samt des flüssigen Gutes im Wert von über 1.000 Euro. Im Anschluss an den Diebstahl gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

2. Fahrzeug am Yachthafen aufgebrochen, Rüdesheim-Eibingen, Yachthafen, Mittwoch, 15.02.2023, 21:45 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben sich Autoaufbrecher an einem Fahrzeug am Yachthafen von Rüdesheim-Eibingen zu schaffen gemacht. Am Donnerstag erschien der Besitzer eines grauen Opel Insignia bei der Polizeistation Rüdesheim, da Unbekannte in der Nacht zuvor sein Fahrzeug aufgebrochen hatten. Bei einer Inaugenscheinnahme des besagten Opel konnte festgestellt werden, dass die Täter zunächst ein Seitenfenster eingeschlagen und anschließend den Innenraum durchsucht hatten. Laut Aussage des Geschädigten wurden keine Gegenstände entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Grüner Pritschenwagen nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Biengasse, Freitag, 10.02.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag hat in Idstein ein grüner Pritschenwagen einen Verkehrsunfall verursacht und ist umgehend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 13:30 Uhr parkte der Fahrer eines zum Verkauf von Teigwaren genutzter Renault Master sein Fahrzeug in der Biengasse und half einer Anwohnerin ihre Einkäufe ins Haus zu tragen. Als er kurz darauf zu seinem Auto zurückkehrte, konnte er ein lautes Quietschen wahrnehmen und einen grünen Pritschenwagen mit Mainzer Kennzeichen in Richtung Feldstraße davonfahren sehen. An seinem Fahrzeug angekommen, musste er einen frischen Schaden am linksseitigen Heck feststellen. Die unfallverursachende Person kehrte daraufhin nicht mehr zum Unfallort zurück.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise zum Pkw und den Fahrer oder der Fahrerin entgegen.

4. Pkw vor Klinik angefahren, Bad Schwalbach, Emser Straße, Donnerstag, 16.02.2023, 11:30 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich vor einer Klinik in Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei ist auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte ein Mann aus Bad Schwalbach seinen grauen Dacia Duster in einer Parkbucht der Emser Straße vor dem dortigen Krankenhaus. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er eine frische Beschädigung am Kotflügel der hinteren Beifahrerseite fest und informierte die Polizei. Derzeit geht diese davon aus, dass eine unbekannte Person hinter dem Dacia Ein- oder Ausparken wollte und dabei gegen diesen stieß. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 21.02.2023, B 260, Gemarkung Heidenrod Donnerstag, 23.02.2023, B 417, Gem. Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell