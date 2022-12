Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - Jugendliche leicht verletzt.

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagnachmittag um 17:15 Uhr überquerte eine 14-Jährige die grüne Fußgängerampel vom Altenheim zur Eisdiele an der "Oeseder Straße/Glückaufstraße". Ein Pkw befuhr die "Oeseder Straße" und bog links ab in die "Glückaufstraße". Die 14-jährige Hilterin wurde beim Überqueren von dem Fahrzeug übersehen und erfasst. Sie prallte halb auf die Motorhaube und fiel anschließend. Das Fahrzeug verließ direkt die Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein graues Fahrzeug der Kompaktklasse handeln.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zu dem Unfall oder das Fahrzeug geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

