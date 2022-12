POL-OS: Wallenhorst: Zulässige Geschwindigkeit um 100 Prozent überschritten

Osnabrück (ots) - Ein Unbekannter drang in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in einen Werkzeughandel an der Hannoverschen Straße ein. Auf seiner Flucht wurde der Täter gegen 04:16 Uhr beinahe von einem Lkw erfasst. Dessen Fahrer legte eine Gefahrenbremsung ein, der Täter stürzte und ließ drei von vier entwendeten Werkzeugkoffern auf der Fahrbahn zurück. Anschließend flüchtete der Mann in die Peiner Straße. Die ...

