POL-W: W 17-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Montag, 29.08.2022 um 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hügelstraße, bei dem die Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die 69-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Hügelstraße in nördliche Richtung und stürzte aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der dortigen Gaststätte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt wurden. Die ...

