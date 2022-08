POL-W: SG Unfallflucht auf der Schlagbaumer Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (27.08.2022, 16:10 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein 59-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der Mann arbeitete zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn an der Straße Köttershöhe an seinem Mercedes. Dabei setzte der Junge das Fahrzeug um und verlor rückwärtsfahrend die Kontrolle. Mit der geöffneten Fahrertür prallte er gegen einen daneben geparkten Mercedes. ...

