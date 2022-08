POL-W: SG Frau an Bushaltestelle umgestoßen - Verursacher entfernt sich

Wuppertal (ots) - Am Samstag, 27.08.2022 gegen 05:54 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-Jährige Haanerin mit ihrem Seat Altea die Haaner Straße in Fahrtrichtung Ittertalstraße um in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer 35-Jährigen die mit ihrem Pedelec unterwegs war. Die Radfahrerin verletzte sich ...

