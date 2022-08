Polizei Wuppertal

POL-W: W Einschränkungen durch Versammlungslagen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (28.08.2022) kam es insbesondere im Bereich der Elberfelder Innenstadt teils zu erheblichen Einschränkungen durch zwei angemeldete Versammlungen.

Unter dem Motto "NRW erwacht für Grundrechte und Selbstbestimmung" hatte eine Privatperson ab 14:00 Uhr eine Demonstration in Form eines Aufzuges angemeldet. Neben der Fußgängerzone führte die Aufzugsstrecke teilweise über große Verkehrswege wie die Bundesallee, die Friedrich-Engels-Allee und die Morianstraße. In der Spitze nahmen etwa 750 Teilnehmer an der angemeldeten Versammlung teil.

Eine weitere, ebenfalls angemeldete Demonstration mit dem Thema "Gemeinsam gegen Nazis im löchrigen Schafspelz und für eine breite solidarische Bewegung gegen Energie- und Klimakrise" führte die circa 130 Teilnehmer ab etwa 13:30 Uhr vorrangig durch die Fußgängerzone der Elberfelder Innenstadt.

Es kam zu starken Beeinträchtigungen des Individualverkehrs, beide Versammlungen verliefen ansonsten auflagenkonform.

Lediglich wegen der Störung der zweitgenannten Versammlung musste gegen eine Person ein Platzverweis ausgesprochen werden. Diesem kam der Betroffene nicht nach und leistete Widerstand gegen die Maßnahme. Ein Strafverfahren diesbezüglich wurde eingeleitet.

Entsprechend der Anmeldung beendete der Versammlungsleiter der erstgenannten Demonstration seine Veranstaltung gegen 18:30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. (weit)

