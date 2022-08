Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeuge erkennt Taschendiebe wieder - Gemeinsame Presseinformation von Polizei und Staatsanwaltschaft

Gifhorn (ots)

Seit geraumer Zeit warnt die Polizei Gifhorn vor Diebstählen von Geldbörsen aus Handtaschen, Bekleidung und Einkaufskörben in Supermärkten. Die Täterinnen und Täter agieren im gesamten Landkreis, zu den Geschädigten gehören vornehmlich ältere Menschen.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten nun am vergangenen Mittwoch zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Der Zeuge informierte die Polizei am Nachmittag, er habe in einem Markt in Schwülper eine Frau wiedererkannt, die in den jüngst vergangenen Tagen vermutlich Geldbörsen von Kunden des Supermarkts entwendet hatte. Die Frau war inzwischen in ein Auto gestiegen und hatte das Gelände des Markts verlassen.

Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug an einem nahen Drogeriemarkt feststellen. Am Steuer saß ein Mann, die beschriebene weibliche Person konnte in einem benachbarten Bekleidungsgeschäft angetroffen werden.

In den mitgeführten Taschen wurde eine vierstellige Summe Bargeld aufgefunden und anschließend sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und zu den Tatvorwürfen vernommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete für das erwartete Gerichtsverfahren gegen die 44-jährige Beschuldigte eine Sicherheitsleistung an. Den Betrag konnte die Frau stellen, sie wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlstaten gegen die beiden Personen führt der Zentrale Kriminaldienst unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim weiter. Bereits am Donnerstag wurde der 48-jährige Mann in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Hildesheim wegen einer zurückliegenden Verwertungstat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell