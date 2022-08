POL-GF: LKW verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - Eine junge Frau ging am vergangenen Montagabend durch die Gifhorner Fußgängerzone. Gegen 21:40 Uhr trat eine bislang unbekannte Person von hinten an die Frau heran und fasste an beide Brüste sowie anschließend an das Gesäß. Aus Angst drehte sich die junge Frau nicht um, sondern eilte davon. Die unbekannte Person verfolgte sie nicht weiter. Die Tat geschah auf Höhe der Buchhandlung Dänzer. Von der ...

