POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt & Unfallflucht

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht durch Kraftradfahrer gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagvormittag gegen 10:10 Uhr im Bereich der Bühlstraße zugetragen hat. An der Einmündung Bühlstraße / Schorndorfer Straße zeigte ein bislang unbekannter Motorradfahrer einem Autofahrer zunächst den Mittelfinger. Der Autofahrer folgte dem Zweirad, woraufhin es kurz vor dem Kreisverkehr Bühlstraße / Bruckstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Hierbei beleidigte der Motorradfahrer den Autofahrer erneut und bedrohte diesen. Als der Fahrer des Kraftrades anschließend in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er eine etwa 70 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen VW Golf oder VW Polo, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte. Anschließend richtete er sein Fahrzeug wieder auf und flüchtete. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun sowohl die bisher unbekannte Autofahrerin, als auch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Welzheim: Fußgängerin nach Unfall mit Pkw leicht verletzt

Eine 67-jährige Smart-Fahrerin bog am Montagvormittag gegen 10:20 Uhr von der Straße Kirchplatz nach links in die Wilhelmstraße ab und streifte hierbei eine 78 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße überquerte. Die Fußgängerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Welzheimer Straße gegenüber der dortigen Bäckerei geparkten Honda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Honda beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

