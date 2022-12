Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Vehrte: Wohnhausbrand in der Dorfstraße - Schaden in sechsstelliger Höhe

Belm (ots)

Am Dienstagabend kam es im Belmer Ortsteil Vehrte zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Eine 78-jährige Anwohnerin der "Dorfstraße" hatte gegen 21.35 Uhr einen starken Rauchaustritt aus dem Kamin ihres zweigeschossigen Wohnhauses bemerkt und den Notruf gewählt. Anschließend rettete sich die ältere Dame ins Freie. Entgegen erster Vermutungen eines Schornsteinbrandes stellten die Löschkräfte bei ihrem Eintreffen fest, dass sich das Feuer bereits auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet hatte. Wenig später stand das Gebäude, dass sich unmittelbar an einer Bahnlinie befindet, in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Belm, Wallenhorst, Rulle und Schledehausen verhinderten in der Folge ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude, das betroffene Wohnhaus konnte jedoch nicht gerettet werden und brannte vollständig aus. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Bahnverkehrs, zudem mussten vier Bewohner des angrenzenden Nachbarhauses vorübergehend ausquartiert werden. Gegen 2.50 Uhr in der Nacht waren die Löscharbeiten schließlich beendet, nach ersten Schätzungen in ein Gesamtschaden von etwa 500.000 Euro anzunehmen. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte das Gebäude. Die Dorfstraße ist wegen anhaltender Arbeiten im Bereich des Brandobjektes gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell