POL-FR: +++Gottenheim - 14-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung+++

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 20.07.22, war eine Jugendliche in der Industriestraße in Waldkirch in einer Drogeriefiliale einkaufen. An einer der dort befindlichen Fotostationen ließ sie versehentlich im Zeitraum zwischen 16:50 und 17:05 Uhr ihren Geldbeutel unbeaufsichtigt zurück. Dieser konnte im Anschluss nicht mehr vorgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass jemand den fremden Geldbeutel eingesteckt hat. ...

