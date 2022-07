Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Lastkraftwagenzug bleibt in Bahnunterführung stecken

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.07.22, gegen 16 Uhr befuhr ein Lkw mit Anhänger und einem aufgeladenen Bagger die Hauptstraße in Denzlingen. Offenbar schätzte der 57-jährige Lkw-Fahrer beim Einfahren in eine Bahnunterführung die Höhe des Baggers falsch ein und blieb mit seinem Gespann unter der Brücke stecken. Am Bagger entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Unterführung ist, muss noch geprüft werden.

