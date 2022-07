POL-FR: Gundelfingen: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 22.07.2022, gegen 02.40 Uhr, brachen Unbekannte einen Geldautomaten in der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen auf. Um an den Geldautomaten zu gelangen wurde zuvor die Eingangstür der Rastanlage aufgebrochen. Nach Sachlage kam es zu keinem Diebstahlsschaden. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Unbekannten sollen in ...

mehr