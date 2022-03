Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Großkuchen - Schlägerei am Rathausplatz Großkuchen

Zeugen gesucht

Ulm (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich in Großkuchen am Rathausplatz gegen 01:50 Uhr eine Schlägerei zwischen jungen Männern. Einer der Beteiligten zog ein Springmesser und drohte damit andere beteiligte Personen "abzustechen." Die jungen Männer waren kurz zuvor auf einer privaten Feier in Streit geraten. Der eskalierte zur Schlägerei. Die Beteiligten schlugen wechselseitig aufeinander ein. Aufgrund der Tatsache, dass ein Messer im Spiel war, rückte die Polizei mit starken Einsatzkräften nach Großkuchen aus. Das Polizeirevier Heidenheim war mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz und wurde von der Verkehrspolizei Heidenheim unterstützt. Im Rahmen der Fahndung konnte zwei Täter durch die Beamten festgenommen werden. Da beide unter 18 Jahre alt waren, wurden sie noch in derselben Nacht ihren Eltern überstellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, da zum Teil mehrere "Schläger" gemeinsam auf einen Einzelnen einschlugen. Der Polizeiposten Nattheim hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Nattheim unter Tel. Nr. 07321-7943 in Verbindung zu setzen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (VST/27297/2022)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell