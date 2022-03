Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrollen

Fahrten unter Alkoholeinfluss aufgedeckt

Am Samstag um 21:15 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Biberach in der Saudengasse in Biberach einen Fahrradfahrer mit unsicherer Fahrweise und ohne Licht fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle hatte der Fahrradfahrer Schwierigkeiten von seinem Fahrrad abzusteigen. Zudem nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 30jährigen Fahrers wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte ein Ergebnis von weit über einem Promille. Dem 30jährigen Radfahrer wurde eine Blutprobe in der Klinik entnommen. Gegen den Radfahrer wird nun in einem Strafverfahren ermittelt.

Polizeibeamte des Polizeipostens Ochsenhausen kontrollierten am Sonntag gegen 01:20 Uhr in Rot an der Rot einen VW Passat. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 28jährigen Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von über einem Promille. Dem 28jährigen Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

