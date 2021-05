Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: TÜV-Plakette und Zulassungsstempel am Pkw-Kennzeichen gefälscht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, stellten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 13:40 Uhr eine Urkundenfälschung in der Breslauer Straße in Delmenhorst fest.

Während einer Streifenfahrt fiel ihnen das Kennzeichen eines geparkten Pkw Mazda auf. Die TÜV-Plakette war offensichtlich gefälscht. Bei näherer Betrachtung fiel darüber hinaus auf, dass auch der Zulassungsstempel gefälscht war.

Das angebrachte Kennzeichen war nicht für den Mazda ausgegeben, sondern für einen außer Betrieb gesetzten, vormals auf den Eigentümer des Mazda zugelassenen Pkw.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher. Gegen den 40-Jährigen Eigentümer aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell