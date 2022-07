Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim, L 115 - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Donnerstag, 21. Juli 2022, bog eine Fahrzeugführerin gegen 15:40 Uhr bei Gottenheim von der B 31 nach links in die L 115 ab, ohne die Vorfahrt eines Pkws, der bereits auf der bevorrechtigten Landesstraße in Richtung Bötzingen unterwegs war, zu beachten. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin um 180 Grad gedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die zweistündige Vollsperrung der Landesstraße 115 zwischen Gottenheim und dem Kreisverkehr Frohmatten/Bötzingen erforderlich. Die Feuerwehr Bötzingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften im Einsatz. Des Weiteren waren das DRK sowie der Rettungshubschrauber vor Ort. Insgesamt wurden drei Personen vorsorglich in Kliniken verbracht.

