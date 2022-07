Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: brennender Radlader

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.07.2022, brannte in Sallneck ein Radlader. Gegen 16.30 Uhr stellte der Besitzer seinen unter einem Scheunenvordach stehenden brennenden Radlader fest. Mit einer weiteren Landmaschine zog er den Radlader unter dem Vordach hervor. Nach kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Das Feuer fing wohl im Motorraum an. Ein technischer Defekt wird angenommen. Zur Mittagszeit sei der Radlader noch in Gebrauch gewesen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

