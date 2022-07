POL-FR: Grenzach: zwei Unfälle an einem Tag auf der gleichen Kreuzung

Freiburg (ots) - Die Basler Straße in Brennet befuhr am Donnerstag, 21.07.2022 gegen 15.00 Uhr eine 17 Jahre alte Jugendliche mit ihrem Motorrad. Verbotenerweise fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Ausfahrtast von der B 34 ein und beabsichtigte vermutlich in Richtung Bad Säckingen einzubiegen. Dabei kam ihr eine ordnungsgemäß in Richtung Schwörstadt fahrende 58-jährige Fiat Panda Fahrerin auf ...

mehr