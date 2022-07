Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Mann erschreckt während der Fahrt vor einer Biene - 5500 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

In Fahrtrichtung Häusern war am Donnerstag, 21.07.2022 gegen 18.40 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der B 500 unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er während der Fahrt von einer Biene, die sich im Fahrzeug befand, erschreckt. Dabei machte er unkontrollierte Lenkbewegungen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild, blieb bei dem Unfall aber unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Verkehrsschild 500 Euro.

