Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Arbeitsunfall - Arbeiter schwebt in Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 17.25 Uhr, hat sich ein 39-jähriger Bauarbeiter bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Auf einer Baustelle in Hauingen soll er in einem Rohbau aus einer Fensteröffnung etwa 5 Meter in die Tiefe auf die darunterliegende Ebene gestürzt sein. Der Bauarbeiter musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

