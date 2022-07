POL-FR: Eimeldingen: 66-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 20.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr, wurde ein graues E-Bike der Marke Diamant von Unbekannten gestohlen. Das E-Bike stand vor einem Outlet Center in der Hauptstraße in Friedlingen. Dort war es an einer Straßenlaterne angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.900 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

