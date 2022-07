Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen Geldautomat in Baumarkt auf - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Tullastraße in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter vermutlich zwischen Sonntag, 17.07.2022, und dem darauffolgenden Montagmorgen Zutritt in den Vorraum eines Baumarktes (Höhe Hausnummer 62), um zu dem dort befindlichen Geldautomaten zu gelangen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell