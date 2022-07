Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brand auf Grundstück nahe des Sportplatzes in Wallbach - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 13:40 Uhr, hat es auf einem Grundstück in der Nähe des Sportplatzes in der Feldstraße in Bad Säckingen-Wallbach gebrannt. Auf ca. 200 Quadratmetern brannte die Vegetation. Die verständigte Feuerwehr löschte das Feuer. Mehrere Bäume und auf dem Grundstück gelagertes Holz wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Da eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in unmittelbarer Nähe zum Brandort und anderer sachdienlicher Hinweise!

