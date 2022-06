Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Großbaustelle

Mainz-Oberstadt (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am späten Dienstagabend im Bereich der Mainzer Oberstadt. Eine Alarmanlage auf dem Baustellenkomplex -Am Rodelberg- wurde gegen 22:25 Uhr ausgelöst, worauf das zuständige Bauunternehmen die Mainzer Polizei verständigte. Nachdem mit allen verfügbaren Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers das Gelände umstellt worden war, konnte festgestellt werden, dass tatsächlich an Einrichtungen der Baustelle manipuliert und Schlösser aufgebrochen worden waren. Auf Grund der Alarmanlage und der zeitnahen Alarmierung der Polizeistreifen dürften der oder die Täter ihr Vorhaben nicht vollendet haben, es wurde nämlich nichts entwendet. Eine Fahndung nach verdächtigen Personen im Umfeld der Baustelle verlief ergebnislos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell