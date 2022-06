Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zivilstreife gegen Obstdiebstahl - Personenkontrolle

Mainz-Drais (ots)

Auf Grund der sich häufenden Obstdiebstähle wurden die Äcker in den Gemarkungen der Stadtteile Drais, Finthen und Lerchenberg mit Zivilstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 (Lerchenberg) bestreift. Im Rahmen der Streife konnte am Dienstagabend eine verdächtige Person angetroffen und kontrolliert werden. Gegen 19:30 Uhr fiel der Zivilstreife zwischen dem Sportverein in Mainz-Drais und den dahinterliegenden Obstplantagen eine Frau auf, die einem großen Beutel mit Kirschen bei sich trug. Im Rahmen der Personenkontrolle verstrickte sich die 41-jährige Frau aus Wiesbaden in mehrere Widersprüche zur Herkunft der rund 6 Kg Kirschen, die teilweise mit samt Trieben und Blättern in den Beutel gesteckt worden waren. Die Kirschen wurden sichergestellt und die Polizeiinspektion Mainz 3 hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell