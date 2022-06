Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nächtlicher Überfall

Mainz-Weisenau (ots)

Zu einem nächtlichen Raubüberfall auf eine 71-jährige Frau und ihren 81-jährigen Lebensgefährten kam es am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Weisenau. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 01:15 Uhr über den Balkon Zutritt zum Schlafzimmer, wo sie die beiden schlafenden Geschädigten zunächst weckten, bedrohten und aufforderten Geld und Schmuck auszuhändigen. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurden die Täter im Weiteren auch handgreiflich gegenüber beiden Geschädigten. Die Täter erbeuteten letztlich Bargeld und Schmuck in derzeit noch nicht genauer bezifferbarer Höhe und konnten nach Tatausführung in unbekannte Richtung flüchten. Beide Geschädigte erlitten Verletzungen und einen Schock.

Einer der Täter soll ca. 1,83 m groß gewesen sein, die anderen beiden etwas kleiner. Alle drei wären dunkel gekleidet gewesen und hätten Masken (Motorradmasken/Sturmhauben) getragen. Eine davon sei rot gewesen. Trotz groß angelegter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren am Tatort gesichert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht zum Sonntag im Bereich Mainz-Weisnau / Heiligkreuzweg auffällige Beobachtungen gemacht oder Geräusche wahrgenommen hat wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können ebenfalls über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz eingegeben werden Onlinewache Polizei (rlp.de)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell