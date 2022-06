POL-PPMZ: Mainz, Missbrauch eines Feuerlöschers

Mainz (ots) - In der Bahnhofstraße gerät ein 45-jähriger Radfahrer am gestrigen Montag, gegen 15:15 Uhr mit einem Reifen in ein Gleis der Straßenbahn und stürzt. Er erleidet dadurch eine Fraktur an einer Hand, wird durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16:00 Uhr prallt ein Motorrollerfahrer in der Parkstraße in Mainz-Laubenheim ...

